В Івано-Франківській області стався землетрус з магнітудою 2,0 за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

Зазначається, що за розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

У відомстві також додали, що 13 липня в цьому ж районі фіксували землетрус з магнітудою у 2,3 бали.