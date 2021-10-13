Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км.
За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
Зазначається, що за розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.
У відомстві також додали, що 13 липня в цьому ж районі фіксували землетрус з магнітудою у 2,3 бали.
- У четвер, 23 вересня, в Україні зафіксували потужний землетрус із магнітудою 4,3.
- Нагадаємо, 4 червня у селі Манява Богородчанського району Івано-Франківської області зафіксували землетрус.
- У Карпатах 8 червня зафіксували другий за тиждень землетрус.