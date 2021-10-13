Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Епіцентр землетрусу знаходиться в Богородчанському районі Івано-Франківської області, на глибині 5 км.

За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.

Зазначається, що за розрахунками інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей.

У відомстві також додали, що 13 липня в цьому ж районі фіксували землетрус з магнітудою у 2,3 бали.

  • У четвер, 23 вересня, в Україні зафіксували потужний землетрус із магнітудою 4,3.
  • Нагадаємо, 4 червня у селі Манява Богородчанського району Івано-Франківської області зафіксували землетрус.
  • У Карпатах 8 червня зафіксували другий за тиждень землетрус.

 