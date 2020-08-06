У виконавчому апараті Івано-Франківської обласної ради стався спалах захворювання на COVID-19.

Про це заявив голова Івано-Франківської облради Олександр Сич у Facebook.

“Друзі! Повідомляю, що у виконавчому апараті обласної ради стався спалах коронавірусної інфекції. Про причини годі судити. Адже, попри всі системно вжиті заходи протиепідемічної безпеки, наша діяльність має публічний характер і передбачає регулярний контакт із великою кількістю людей”, – написав Сич .

За його словами, облрада намагатиметься і надалі працювати в штатному режимі, але просить максимально обмежити безпосередні ділові контакти зі співробітниками апарату обласної ради.