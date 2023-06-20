В Івано-Франківську на кладовищі з’являться електросамокати та велосипеди, які можна взяти напрокат

Джерело: міський голова Руслан Марцінків.
За його словами, він отримує дуже багато повідомлень про те, що важко пересуватись міським кладовищем
“На превеликий жаль, війна значно його розширила”, — зазначив він.
Місцева влада розроблятиме можливість появи автобуса, який курсуватиме кладовищем. У такий спосіб він відповів на коментарі про те, як зможуть пересуватися літні люди. Він додав, що автобус “буде трохи згодом”, бо ще тривають перемовини з банком.
“Робимо так, щоб люди могли відвідувати могили рідних без перешкод”, — написав міський голова.
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