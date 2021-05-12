В Івано-Франківську пострілом з ручного протитанкового гранатомета підірвали автомобіль BMW Х5.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

Повідомлення, що на вулиці Галицька вибухнув автомобіль BMW Х5, поліція отримала 11 травня близько 23:25. На місце події прибули патрульні, слідчі, оперативники та вибухотехніки.

Попередньо правоохоронці встановили, що невідома особа зі сторони берега річки Бистриця-Солотвинська із предмету, за типом дії схожий на ручний протитанковий гранатомет, здійснила постріл, внаслідок чого, шляхом вибуху, пошкодила автомобіль.

Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає. Всі речові докази правоохоронці направили на експертизу.

Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.