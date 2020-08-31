Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй сторінці в Facebook.
Відповідне рішення ухвалили на оперативній нараді, зазначив мер.
“Ми оголошуємо канікули в школах. Ми продовжуємо, з 1 по 11 вересня будуть канікули, а не дистанційне навчання”, – заявив він.
Втім, він заявив, що школи та дитячі садочки готові до 1 вересня.
“Тому у зв’язку із цим рішенням уряду, ми вводимо канікули для дітей на 2 тижні… Сподіваюся, що уряд надалі керуватиметься здоровим глуздом і наші діти матимуть змогу вчитися нормально”, – додав він.
Зазначимо, сьогодні набуло чинності нове карантинне зонування, в “червону зону”, зокрема, потрапив Івано-Франківськ. У цій зоні забороняється робота громадського транспорту, відвідування закладів освіти, діяльність закладів громадського харчування, ТРЦ, бізнес-центрів, магазинів.
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- У Міністерстві охорони здоров’я України опублікували повні оновлені вимоги для навчання в школах з 1 вересня в умовах епідемії коронавірусу та карантину.
- МОЗ України не бачить підстав для масового тестування вчителів на COVID-19 перед початком навчального року.