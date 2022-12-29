Міська влада Івано-Франківська спростувала дані про вибухи в самому місті. Водночас у ЗМІ заявили про звуки вибухів в області.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у Telegram.

Він написав, що інформація про вибухи у місті — неправдива.

Водночас “Суспільне” з посиланням на власних кореспондентів написало, що в Івано-Франківській області чутно звуки вибухів.

Нагадаємо, що о 8:02 в Івано-Франківську оголосили повітряну тривогу.

ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.

Зокрема російські ракети були збиті над Києвом та Сумщиною. Також відомо, що уламки російської ракети впали на приватну будівлю та автомобіль у Дарницькому районі Києва.