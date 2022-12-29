Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків у Telegram.
Він написав, що інформація про вибухи у місті — неправдива.
Водночас “Суспільне” з посиланням на власних кореспондентів написало, що в Івано-Франківській області чутно звуки вибухів.
Нагадаємо, що о 8:02 в Івано-Франківську оголосили повітряну тривогу.
ДОВІДКА. Від ранку у більшій частині України лунає повітряна тривога. В оперативному командуванні “Південь” попередили про ризик завдання ракетного удару.
Зокрема російські ракети були збиті над Києвом та Сумщиною. Також відомо, що уламки російської ракети впали на приватну будівлю та автомобіль у Дарницькому районі Києва.
- Сьогодні вранці під час чергового обстрілу України над Києвом було збито російську ракету.
- У Харкові під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки пролунала серія вибухів. Попередньо, є влучання.