5 січня у кінопрокат вийшла історична драма "Щедрик" про зруйновані людські долі на тлі війни, перший прем’єрний показ відбувся в Івано-Франківську.

Про це інформує пресслужба Державного агентства України з питань кіно.

Перший прем’єрний показ фільму “Щедрик” символічно відбувся в Івано-Франківську, де розгортаються події фільму, другий — у Львові.

Підтримати авторів стрічки завітали зірки українського шоубізнесу та кіноіндустрії, зокрема актори та акторки Наталія Васько, Олексій Суровцев, Антоніна Хижняк, Ірма Вітовська-Ванца, Олексій Тритенко, Інна Приходько, Наталія Бабенко, Леся Самаєва. А також кінорежисери Любомир Левицький та Денис Тарасов, телеведучий В’ячеслав Соломко, письменник Андрій Кокотюха та сценарист Сергій Касторних.

Історична драма “Щедрик” була знята в копродукції Польщі та України. Вона розповідає про історію єднання культур трьох родин: українців, поляків та євреїв. Об’єднуючись перед обличчям зла та жорстокості, вони намагаються вижити, не полишаючи надій на мирне та спокійне майбуття. Українська мелодія «Щедрик» стає символом добра та світла для героїв стрічки.

“Щедрик — це елемент самоідентифікації, який допомагає зрозуміти “хто ти”. Так пісня “Щедрик” для маленької Ярослави то пісня її родини, її коріння. У фільмі також звучатимуть польські та єврейські пісні, бо кожен народ має свою мову, свою пісню, і своє право на існування”, — розповіла режисерка фільму Олеся Моргунець-Ісаєнко.

Події фільму відбуваються в Івано-Франківську, під час Другої світової війни, де на зміну каральній системі СРСР ненадовго приходить нацистський режим Третього рейху. Для відтворення історичної дійсності на екрані, творці консультувалися з істориками та краєзнавцями. За словами режисерки, фільм — збірний образ реальних історій кінця 30-х, початку 40-х років ХХ сторіччя.

За словами продюсера проєкту Тараса Босака, попри те, що події фільму розгортаються під час Другої світової війни, картина не про війну, а про життя звичайних людей під час військових дій та окупації. Зйомки фільму розпочалися наприкінці листопада 2019 року і тривали до лютого 2020, окремі сцени фільмували в серпні 2020, з перервою на карантин.

“Війна — однаково жорстоке явище, незалежно від того коли та в чий дім стукає. Уже понад 9 місяців ми, українці, змагаємося за свою свободу і виборюємо право на щасливе майбутнє для наших дітей. Хочеться вірити, що події, відтворені у “Щедрику”, лише підсилять наші прагнення”, — розповідає директорка напрямку кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Distribution Надія Коротушка.

Після показів фільму на Заході України, прем’єрний показ історичної драми “Щедрик” відбувся у Києві за участю творчої команди фільму.

Варто зазначити, що раніше стрічку показували в межах національного туру «Кіно заради Перемоги!», а також всесвітнього благодійного марафону на підтримку України CinemAid Ukraine Charity Film Marathon. Зокрема стрічку показали в Римі (Італія), Варшаві (Польща), Нью-Йорку (США), Брюсселі (Бельгія), Торонто (Канада), Сеулі (Республіка Корея), Ризі (Латвія).

Фільм створено компанією “Ама Віжн” у співпраці зі Stewopol за фінансової підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України та інформаційної підтримки Державного агентства України з питань кіно. Кінотеатральну дистрибуцію фільму проводить FILM.UA Distribution та “Кіноманія”.