З 14 вересня в Івано-Франківську відкриють школи і дитячі сади, незважаючи на те, що місто в червоній зоні карантину.

Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“З понеділка, з наступного тижня, дитячі сади і школи в місті Івано-Франківськ відкриють в будь-якому випадку”, – сказав Марцінків.

Марцінків заявив, що це діюче рішення сесії міської ради.

Мер Івано-Франківська також послався на приклад Тернополя, де діти пішли в школи і дитячі сади, незважаючи на рішення Києва.

Також він сподівається, що в четвер Київ перегляне рішення про внесення Івано-Франківська в червону зону.