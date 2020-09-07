Про це повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.
“З понеділка, з наступного тижня, дитячі сади і школи в місті Івано-Франківськ відкриють в будь-якому випадку”, – сказав Марцінків.
Марцінків заявив, що це діюче рішення сесії міської ради.
Мер Івано-Франківська також послався на приклад Тернополя, де діти пішли в школи і дитячі сади, незважаючи на рішення Києва.
Також він сподівається, що в четвер Київ перегляне рішення про внесення Івано-Франківська в червону зону.
- З сьомого вересня в Україні оновили карантинні зони в залежності від епідемічного стану в регіонах. Червону зону розширили через погіршення ситуації з коронавірусом.
- Міська рада Івано-Франківська подала до суду через рішення Кабінету Міністрів щодо включення міста до “червоної зони” з найжорсткішим карантинними обмеженнями.