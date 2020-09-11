З 14 вересня в Івано-Франківську відкриють дитячі садки, та школи переходять на дистанційне навчання.

Про це у Facebook заявив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків.

“З понеділка ми починаємо запуск наших дитячих садків. Поетапно, поступово виходимо з карантину в дитячих садках. Що стосується шкіл. Мені б дуже хотілося, щоб ми відкрили, але нам продовжили “червону зону” карантину, і з понеділка ми переходимо на дистанційну форму навчання”, – повідомив Марцінків.

Мер розповів, що дитячі садочки відкриватимуться поетапно, їх відвідування не є обов’язковим, батьки самі будуть приймати рішення – відправляти дитину до садку чи ні.