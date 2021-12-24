У 2022 році в Івано-Франківському у музеї визвольної боротьби імені Степана Бандери відкриють меморіальну кімнату, присвячену засновнику ОУН Євгену Коновальцю. Це буде друга у світі кімната-музей.

Про те, як іде робота над створенням кімнати, розповів директор музею Ярослав Коретчук на своїй сторінці у Facebook.

“Ось так попередньо виглядатиме Кімната-музей Євгена Коновальця (звичайно артефакти будуть іншими ніж на фото). Сьогодні закінчили ремонт стін, встановили систему опалення. Попереду ще багато праці. Але маю сподівання що на початку 2022 року відвідувачі зможуть переступити поріг. Дякую тим кільком друзям які підтримали фінансово цю ідею”, – написав директор музею.

Він додав, що на сьогодні зібрано 73 тис. грн. Для того щоб відкрити музей-кімнату, потрібно ще 47 тис.грн.

“Тож, друзі, хто може долучитися, зголошуйтесь. Це буде другий у світі музей засновнику і провіднику ОУН Євгену Коновальцю”, – уточнив Ярослав Коретчук.