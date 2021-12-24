Про те, як іде робота над створенням кімнати, розповів директор музею Ярослав Коретчук на своїй сторінці у Facebook.
“Ось так попередньо виглядатиме Кімната-музей Євгена Коновальця (звичайно артефакти будуть іншими ніж на фото). Сьогодні закінчили ремонт стін, встановили систему опалення. Попереду ще багато праці. Але маю сподівання що на початку 2022 року відвідувачі зможуть переступити поріг. Дякую тим кільком друзям які підтримали фінансово цю ідею”, – написав директор музею.
Він додав, що на сьогодні зібрано 73 тис. грн. Для того щоб відкрити музей-кімнату, потрібно ще 47 тис.грн.
“Тож, друзі, хто може долучитися, зголошуйтесь. Це буде другий у світі музей засновнику і провіднику ОУН Євгену Коновальцю”, – уточнив Ярослав Коретчук.
- Нагадаємо, що народний депутат від “Опозиційної платформи — За життя” Ілля Кива привітав Київ з річницею визволення від німецько-фашистських загарбників і розстріляв портрет Степана Бандери та Романа Шухевича.
- У жовтні цього року українськими соцмережами ширився флешмоб — люди групами на камеру співають “Батько наш — Бандера, Україна — мати”. До флешмобу вже залучилися нардепи, а ЗМІ поширили фейк про обставини його появи.