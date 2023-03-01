Слідчі СБУ викрили в Івано-Франківську організаторку незаконного "референдуму" з Бердянська. Інший затриманий місцевий мешканець агітував у соцмережах за "русский мир".

Про це повідомила Служба безпеки України.

До суду передали обвинувальний акт щодо мешканки Бердянська. Жінка під час окупації очолила так званий рух “Мы вместе с Россией”. Вона сприяла налагодженню російського телевізійного мовлення та активно займалася організацією незаконного “референдуму”. Вона від імені окупаційного руху взяла участь у форумі, який ухвалив резолюцію за приєднання Запорізької області до складу РФ. У Бердянську з її фотографією розміщали білборди та агітацію від її імені. Крім того, місцева жителька була головою комісії з охорони громадського порядку на одній з так званих “виборчих дільниць” Бердянська”. Жінка ходила по квартирах місцевих жителів та чинила психологічний тиск. Разом з озброєними російськими військовими вона примушувала їх до участі в незаконному голосуванні.

Фігурантку обвинувачують за ч. 5 ст. 111-1 (участь в організації та проведенні незаконних референдумів на тимчасово окупованій території та публічні заклики до проведення таких референдумів). Їй загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Інший затриманий – колишній радянський військовий, уродженець РФ. Він проживав в Україні від часу проголошення Незалежності.

У соціальних мережах він підтримував Володимира Путіна та бойовиків незаконних збройних формувань. Чоловік поширював відповідні дописи.

Йому оголосили підозру за ч. 2 ст. 436-2 КК України (поширення матеріалів, у яких міститься глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, в тому числі представників збройних формувань РФ та незаконних збройних формувань). Фігуранту загрожує обмеження волі до 5 років з конфіскацією майна.