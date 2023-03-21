В Івано-Франківську не вщухає скандал навколо відеоролика, у якому 19-річна Ліза стрибала через скакалку біля підʼїзду. Через це на дівчину накинулась літня жінка.

Про це повідомляє місцеве видання Ратуша.

Жінка, яка підійшла до під’їзду вже тоді, коли Ліза стрибала, почала ображати дівчину. Літня жінка наполягала, що Ліза повинна стрибати в іншому місці, аргументуючи це тим, що “вона старша людина” і стрибання дівчини їй заважають.

Водночас Ліза записала інцидент на відео та виклала його у застосунках TikTok та Instagram.

Вже за декілька годин ролик став розповсюджуватись соцмережами, та набрав мільйон переглядів. Більшість коментаторів підтримали дівчину.

Більш того, у мережі розпочався флешмоб на підтримку 19-річної дівчини. Люди публікують відео, де вони стрибають на скакалці з хештегом #лізамолодець.

Підтримали Лізу і франківські блогери, які також влаштували у дворі дівчини своєрідний флешмоб зі стрибками на скакалці.