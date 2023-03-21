Про це повідомляє місцеве видання Ратуша.
Жінка, яка підійшла до під’їзду вже тоді, коли Ліза стрибала, почала ображати дівчину. Літня жінка наполягала, що Ліза повинна стрибати в іншому місці, аргументуючи це тим, що “вона старша людина” і стрибання дівчини їй заважають.
Водночас Ліза записала інцидент на відео та виклала його у застосунках TikTok та Instagram.
Вже за декілька годин ролик став розповсюджуватись соцмережами, та набрав мільйон переглядів. Більшість коментаторів підтримали дівчину.
Більш того, у мережі розпочався флешмоб на підтримку 19-річної дівчини. Люди публікують відео, де вони стрибають на скакалці з хештегом #лізамолодець.
Підтримали Лізу і франківські блогери, які також влаштували у дворі дівчини своєрідний флешмоб зі стрибками на скакалці.
- Скандал, який розгорнувся після інтерв’ю Іво Бобула блогерці Еммі Антонюк, став своєрідним пасодоблем на мозолі українського суспільства – ейджизму. І ні, не лише нашого, і ні, не лише ейджизму щодо старших. І зараз навіть не йдеться про ейджизм у маскультурі чи корпоративній культурі, коли після 50 років уже ніде не знайти роботи, а жінка вже має доводити свою невторинність. Йдеться саме про побутовий ейджизм як поширений спосіб комунікацій між поколіннями.