Мер Івано-Франківська Руслан Марцинків розповів, що в місті після експрес-тестів був підтверджений коронавірус у 57 людей.

Про це мер розповів у відеозверненні, опублікованому на своїй офіційній сторінці в Facebook.

За словами Марцинківа, ситуація в Івано-Франківську погіршується.

“Проведено 156 експрес-тестів, з них виявлено 57 позитивних результатів. З них – 37 випадків в центральній міській клінічній лікарні та 20 випадків в міській клінічній лікарні №1. 43 з них передані на полімерно-ланцюгову реакцію (ПЛР) в відповідну лабораторію” , – сказав він.

Водночас мер додав, що в даний момент в обласній інфекційній лікарні Івано-Франківська знаходиться 108 пацієнтів, 39 з яких є жителями обласного центру.

Також Марцинків додав, що в відділеннях лікарні збільшується кількість пацієнтів з пневмонією. Наприклад, тільки за останню добу їх кількість збільшилася на 17 осіб.

Оперативно про стан справ 30.03.2020|16:00 Gepostet von Руслан Марцінків am Montag, 30. März 2020