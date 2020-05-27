Івано-Франківський міський суд оштрафував священика Української православної церкви Московського патріархату на 34 тисячі гривень за те, що провів літургію в порушення карантину.

Про це йдеться в постанові суду.

Там зазначається, що богослужіння відбулося 21 квітня. Тоді на священника правоохоронці склали адмінпротокол. Він “провів масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту і з недотриманням санітарних і протиепідемічних заходів”.

“Згідно з протоколом про адміністративне правопорушення АПР18 № 372239 від 21.04.2020, 21.04.2020 в 08 ч. 30 хв. в Івано-Франківську по вул. Чорновола, 6Б, священник УПЦ Московського патріархату всупереч постанові Кабінету Міністрів України № 255 від 02.04.2020 року, зі змінами до постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року, а саме підпункту 7 пункту 2, провів масові релігійні заходи без забезпечення учасників засобами індивідуального захисту і недотримання санітарних і протиепідемічних заходів, чим вчинив адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст . 44-3 КУпАП”, – йдеться в постанові.

Священнослужитель свою провину визнав. У письмових поясненнях він вказав, що на літургії зібралися 20 прихожан, з них 6-8 перебували в храмі, а решта на його території. Під час хресного ходу близько половини з прихожан були без масок. Також під час освячення люди не дотримувалися правил карантину.

“Визнати винним в скоєнні адміністративного правопорушення та накласти адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі дві тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 тис. (тридцять чотири тисячі) грн”, – наголошується в постанові.