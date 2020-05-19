У Івано-Франківську СБУ встановила та затримала відомого у світі хакера, який виставив на продаж найбільший за всю історію масив вкрадених даних.

Про це повідомляє пресслужба Служби безпеки України.

Хакер привернув увагу світових фахівців з кібербезпеки ще на початку минулого року. Тоді він виклав на одному з форумів оголошення про продаж бази з 773 мільйонами адрес електронної пошти та 21 мільйоном унікальних паролів.

“У січні 2019 року про нього писали The Guardian, Forbes і Newsweek, йому присвятив сюжет телеканал Italia 1, адже база даних, яку він виставив на продаж, була найбільшим за всю історію масивом викрадених даних”, — розповіли у СБУ.

При цьому зазначається, що виставлена хакером на продаж база об’ємом 87 гігабайт становить лише малу частину із загальної кількості даних, якими він заволодів.

Йдеться, зокрема, про персональні, у тому числі фінансові дані жителів Євросоюзу та Північної Америки.

Після того, як стало відомо, що під псевдонімом Sanix може ховатися громадянин України з Івано-Франківської області, оперативники СБУ встановили його точне місцезнаходження і затримали.

“Кіберспеціалісти зафіксували продаж ним баз даних з логінами і паролями до скриньок електронної пошти, пін-кодами до банківських карток, електронних гаманців криптовалют, рахунків PayPal, відомостями про комп’ютери, зламані для подальшого використання у бот-мережах і для організації DDoS-атак”, — додали у спецслужбі.

У ході обшуків за місцем його проживання правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку з двома терабайтами викраденої інформації, телефони з доказами протиправної діяльності та готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тисяч гривень та понад $5 тисяч.