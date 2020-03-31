Covid-19 Україна

оновлено 31.03.2020 о 21:02

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В Івано-Франківську закриють парки та майданчики

В Івано-Франківську з 1 квітня обмежать доступ до дитячих майданчиків. З 2 квітня з'являться контрольно-пропускні пункти на в'їздах в місто.

Вівторок, 31 березня 2020, 16:09

Про це мер розповів на комісії з питань безпеки, засідання якої транслювалося в Facebook.

“Організувати і забезпечити… функціонування і роботу контрольно-пропускних пунктів на в’їздах на територію міста Івано-Франківська – зокрема, забезпечивши обов’язково температурний скринінг і обмеживши в’їзд в місто з 00 години 2 квітня 2020 року, тобто з четверга”, – сказав Марцинків.

Уточнюється, що пропускні пункти працюватимуть з 7:00 до 20:00.

При цьому співробітникам патрульної поліції поставлена ​​задача забезпечити в місті обмеження на користування спортивними, ігровими та дитячими майданчиками, а також на відвідування зон відпочинку і парків до кінця карантину.

Крім того, в Івано-Франківську заборонять також розводити багаття і розпивати на вулиці алкоголь.

Також міська влада закликає жителів районних центрів та сіл не їздити в обласний центр без крайньої потреби.

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій_31.03.2020

Gepostet von Руслан Марцінків am Dienstag, 31. März 2020

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Теги: Ивано-Франковск, Пандемия, Коронавірус, карантин, парки

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