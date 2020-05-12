Про це повідомляється в матеріалі української служби BBC.

Ніби для боротьби з етнічними злочинними організаціями в поліції України захотіли отримати особисті дані представників єврейської громади Коломиї.

За словами українки єврейського походження Тамари Гаврилюк, яка все життя прожила в Коломиї, інформація про те, що поліція збирає особисті дані єврейської громади юдейського ортодоксального віросповідання міста викликала у неї страх.

“Я заплакала і відразу хотіла виїхати з міста. Мої діти, які живуть в Ізраїлі, просили якомога швидше приїхати до них. Але карантин: літаки не літають, я не можу дістатися”, – розповіла жінка.

Уточнюється, що поліцейські направили звернення голові єврейського релігійного товариства Якову Заліщікеру. У зверненні просили надати копію статуту, список членів суспільства з їх адресами й мобільними телефонами, а також список студентів єврейської національності.

“Це просто чиясь провокаційна забава. Слава Богу, в наш час все відносно спокійно. А те, що іноді з’являються якісь провокації — ми вже звикли”, – говорить голова єврейської громади Івано-Франківська Мойше Колесник.

У єврейській громаді не сприйняли всерйоз звернення поліції й не надали правоохоронцям особисті дані.

При цьому особисті дані юдеїв були запрошені тільки в місті Коломия. В Івано-Франківську або Калуші таких інцидентів не відбувалося.

На подію відреагували в соціальних мережах, також історію освітили кілька міжнародних ЗМІ. Обурилися і деякі українські політики.

“До компетенції Департаменту стратегічних розслідувань абсолютно не відноситься боротьба з етнічними угрупованнями, тероризмом. Вважаю, що ми повинні ретельно розібратися: хто, з якою метою і за допомогою яких ресурсів має намір отримати персональну інформацію про членів єврейської громади Коломиї. Я відправив відповідні звернення в МВС, СБУ, ДБР з проханням перевірити наявність ознак протиправності в діях керівника цього підрозділу поліції Михайла Банка”, – заявив народний депутат Ігор Фріс, що представляє єврейську спільноту.

Повідомляється, що в поліції Івано-Франківської області вибачилися за інцидент, а за фактом збору особистої інформації було призначено службове розслідування.

“Мені сумно, що така ситуація взагалі відбулася. Саме тому в максимально стислі терміни буде проведено службове розслідування, основна мета якого — з’ясувати причини та необхідність відправлення листа про збір даних”, – розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.