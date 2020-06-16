Про це йдеться у повідомленні на Івано-Франківської міської ради.
Так, за підсумками позачергового засідання регіональної комісії з питань ТЕБ і НС було прийнято рішення призупинити роботу закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів.
Окрім того, припиняється діяльність установ культури, в тому числі з прийомом відвідувачів за рішенням власника (органу управління), в тому числі культурних заходів, за умови перебування не більш ніж однієї людини на 5 кв. метрах площі приміщення, де проводиться захід.
Водночас в області дозволено проведення релігійних заходів з розрахунку не більш ніж одна людина на 10 кв. м.
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