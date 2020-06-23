Про це повідомляє CNN.
Менеджер з питань комунікації президентської кампанії Трампа Том Мурті повідомив, що випадки зараження коронавірусом у двох членів команди підтвердили напередодні, 22 червня. До цього вони, разом з президентом, їздили на передвиборний мітинг в Талса, штат Оклахома.
До мітингу в команді президента повідомили про інфікування коронавірусом ще шести співробітників.
“Після чергової серії тестування співробітників кампанії в Талсі, аналізи ще двох членів команди показали позитивний результат на коронавірус. Ці співробітники відвідували мітинг (де виступав Дональд Трамп – ред.), але носили маски протягом всього заходу”, – заявив Мурті.
Крім цього, він сказав, що після підтвердження захворювання у співробітників виборчий штаб негайно активізував протоколи карантину, а також відстеження контактів.
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