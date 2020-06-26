Про це свідчать дані моніторингу “Інституту масової інформації” за другий квартал 2020 року.
Моніторинг проводився в березні. Джинсу шукали серед більш ніж 22 тисяч новин на 20 онлайн-ресурсах.
Видання #Букви увійшло в число тих, де не було розміщено жодного замовного матеріалу.
На першому місці за кількістю джинси виявився сайт “Знай.ua” (88 матеріалів). На другій і третій позиціях новинні сайти з орбіти олігарха Віктора Медведчука – NewsOne (63 матеріали) і 112.ua (48 матеріалів).
Жодного замовного матеріалу (джинси) експерти не виявили на таких новинних сайтах: “Ліга”, “Укрінформ”, “Український тиждень”, “Українська правда”, “Новое время”, #Букви і “Суспільне”.
- Інтернет-видання “Букви” разом із ще п’ятьма онлайн-медіа (“Дзеркало тижня”, “Український тиждень”, “Ліга”, “Укрінформ”, “Суспільне”) очолило список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.