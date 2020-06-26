У виданні #Букви немає жодного замовного матеріалу, тобто джинси.

Про це свідчать дані моніторингу “Інституту масової інформації” за другий квартал 2020 року.

Моніторинг проводився в березні. Джинсу шукали серед більш ніж 22 тисяч новин на 20 онлайн-ресурсах.

Видання #Букви увійшло в число тих, де не було розміщено жодного замовного матеріалу.

На першому місці за кількістю джинси виявився сайт “Знай.ua” (88 матеріалів). На другій і третій позиціях новинні сайти з орбіти олігарха Віктора Медведчука – NewsOne (63 матеріали) і 112.ua (48 матеріалів).

Жодного замовного матеріалу (джинси) експерти не виявили на таких новинних сайтах: “Ліга”, “Укрінформ”, “Український тиждень”, “Українська правда”, “Новое время”, #Букви і “Суспільне”.