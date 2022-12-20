В Ізюмі (Харківська область) назвуть вулиці на честь полку "Азов" та дитячого письменника Володимира Вакуленка. Загалом у населеному пункті перейменують 21 вулицю.

Про це повідомив заступник начальника Ізюмської міської військової адміністрації Володимир Мацокін.

Нині вулиця, яку мають намір перейменувати на честь дитячого письменника, має ім’я маршала Федоренка.

Водночас вулиці Чайковського та Чехова перейменують на честь бригад ЗСУ, які визволяли місто від російських військових. Зокрема 25-ї Січеславської бригади і 93-ї Холодноярівської.

Вулиці Гастелло дадуть ім’я Олега Куцина, керівника “Легіону Свободи”. Військовий загинув під час боїв за Ізюм. Також на честь полку “Азов” перейменують вулицю 60-ї Гвардійської дивізії.

Зазначимо, що на сьогодні Ізюм є найсхіднішим містом України, яке має вулиці Симона Петлюри та Степана Бандери.

Раніше глава Ізюмської міської військової адміністрації Валерій Марченко підписав розпорядження про перейменування ще декількох вулиць в Ізюмі. Після цього з’явилися вулиці Героїв Крут, Мазепи, Джохара Дудаєва, Аляски та Лондонська.