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В Ізюмі виявили тіло чоловіка, якому окупанти відрізали мошонку

В Ізюмі триває ексгумація тіл з масових поховань. У тіла одного загиблого чоловіка були зв’язані руки за спиною та відрізана частина тіла.

Неділя, 18 вересня 2022, 13:33
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Про це повідомили “Ґрати“.

Особистість чоловіка та його вік на цю мить не встановлені. Його поховали у могилі під номером 91.

За словами судмедексперта після візуального огляду, окупанти зав’язали йому руки за спиною та відрізали мошонку. Ексгумація тіл триває другу добу.

Фото: Ґрати

Зазначимо, що після деокупації Ізюму на околицях міста знайшли поховання майже з 500 могил. Здебільшого в них поховані цивільні жителі, які загинули внаслідок дій російських військових під час окупації. Деякі загинули не тільки від рук окупантів, а й через нестачу ліків і медичної допомоги. 99% тіл мають ознаки насильницької смерті.

Виявлено братську могилу із тілами 17 українських військових. У них були зав’язані руки, тому вважається, що вони були полоненими, яких катували, а потім стратили. Нині встановлюють їхні особи.

Фото: Ґрати

Фото: Ґрати

Теги: ексгумація, Ізюм, катування цивільних, катування, масові поховання в Ізюмі, Харківська область

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