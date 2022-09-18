В Ізюмі виявили тіло чоловіка, якому окупанти відрізали мошонку

В Ізюмі триває ексгумація тіл з масових поховань. У тіла одного загиблого чоловіка були зв’язані руки за спиною та відрізана частина тіла.

Про це повідомили “Ґрати“.

Особистість чоловіка та його вік на цю мить не встановлені. Його поховали у могилі під номером 91.

За словами судмедексперта після візуального огляду, окупанти зав’язали йому руки за спиною та відрізали мошонку. Ексгумація тіл триває другу добу.

Зазначимо, що після деокупації Ізюму на околицях міста знайшли поховання майже з 500 могил. Здебільшого в них поховані цивільні жителі, які загинули внаслідок дій російських військових під час окупації. Деякі загинули не тільки від рук окупантів, а й через нестачу ліків і медичної допомоги. 99% тіл мають ознаки насильницької смерті.

Виявлено братську могилу із тілами 17 українських військових. У них були зав’язані руки, тому вважається, що вони були полоненими, яких катували, а потім стратили. Нині встановлюють їхні особи.