Під завалами п’ятиповерхівки в Ізюмі, який наразі під контролем російських окупантів, знайшли тіла 44 мирних жителів.

Про це повідомив голова Харківської Облдержадміністрації Олег Синєгубов.

За словами голови Харківської ОДА, російські війська ще в першій декаді березня повністю знищили 5-поверховий будинок в Ізюмі. Місто вже два місяці в окупації.

Пошуками загиблих займалися місцеві жителі. В результаті з-під завалів дістали тіла 44 мирних жителів.

“Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!”, – наголосив Синєгубов.

Голова ОДА також повідомляв, що ЗСУ звільнили місто Циркуни під Харковом. Те що, коїлося там, за його словами можна схарактеризувати лише як військовий злочин.

“Багато зруйнованих будинків та адміністративних будівель, шкіл. Є тіла мирних жителів. Окупанти навіть своїх військових не взяли, вони на вулицях, у приватних будинках і так далі. Попереду ще багато роботи із зачистки”, – заявив Олег Синєгубов.