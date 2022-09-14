У деокупованому Ізюмі з-під завалів бойовий побратим дістав тіло народного героя України Романа Косенка на псевдо “Яшка Циганков”, котрий загинув під час оборони міста 9 березня.

Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ Юлій Терехов у Facebook.

Народний герой України, боєць ССО ЗСУ, Іскандер Мамедов, в умовах інтенсивних бойових дій приїхав у місто Ізюм та своїми руками відкопав загиблого Косенка, тіло якого залишалось під завалами з березня.

“Народний герой, боєць ДУК ПС і 3-го окремого полку СпП імені князя Святослава Хороброго ССО ЗСУ, хоробрий воїн, всім більш відомий як Яшка Циганков, загинув 9 березня в боротьбі з російськими свинособаками і стримуючи їх у вуличних боях за місто Ізюм. Упав як воїн, у бою зі зброєю в руках, боровшись до останнього. Яшка загинув від ворожого авіанальоту, а його тіло залишилося під завалами будинку, зруйнованого потужним вибухом авіабомби. Вчора Іскандер зі своїми хлопцями ринувся туди і голими руками розбирав завали. Він відкопав, дістав Ромчика і вивіз його на джипі”, – зазначив Терехов.

Евакуація тіла Романа Косенка відбулася 11 вересня.

Військовослужбовець зауважив, що воїн повертається додому “на Щиті”.

10 вересня російські окупаційні війська покинули свій головний бастіон на північному сході України в результаті раптового знищення однієї з головних ліній фронту війни після швидкого просування українських військ.

Довідка. Роман Косенко був активістом Майдану, учасником війни проти росіян із 2014 року. Воював у складі Добровольчого українського корпусу “Правий сектор”, був командир 2-го штурмового батальйону та командиром групи спеціального призначення А2077 (3-й полк спецпризначення ССО ЗСУ). У вересні 2015 року Косенка нагородили громадською відзнакою “Народний герой України”.