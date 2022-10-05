Про це повідомило ДБР.
Експравоохоронця затримано. Після окупації Ізюму він “працевлаштувався” у так званій “народній міліції” окупантів.
Зрадник допомагав патрулювати місто. Він доповідав окупантам щодо патріотично налаштованих українців. Надалі людей перевіряли та часто застосовували проти них тортури.
Після деокупації Ізюму працівники ДБР встановили місцезнаходження експравоохоронця.
Під час затримання чоловік намагався втекти. Проте він наступив на протипіхотну міну, яку встановили росіяни. Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію стопи.
Відповідно до ч. 2 ст. 111 КК (державна зрада) йому загрожує довічне позбавлення волі. Санкція статті передбачає конфіскацію майна.
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