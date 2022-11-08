В Ізюмі (Харківська область) знайдено секретні документи щодо "розбудови" російської освіти. У так званому "відділі освіти" планували запровадити "патріотичне виховання".

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Одним з кураторів процесу було “Министерство просвещения РФ”. Серед документів були так звані “материалы к совещанию по вопросам поддержки и развития систем образования Харьковской области”.

Росіяни мали намір надати учням російські атестати про закінчення 11 класів. В одному з документів йдеться про те, що “Минпросвещения надо ускорять по печати аттестатов на базе Белгородской области”.

Зокрема серед планів було запрошення до регіону викладачів з Росії. Особливий акцент робили на “историках и литераторах” з метою запровадження “патриотического воспитания”.

Також зазначалося, що діти мають орієнтуватися виключно на заклади вищої освіти у Бєлгородській області.

Окупанти хотіли відправити до табору в тимчасово окупованому Криму “1-2 особо отличившихся детей”. Зокрема учнів 7-10 класів до інших регіонів Росії на “патріотичне виховання”. У такий спосіб під прикриттям “турботи та відпочинку” планувалася російська пропаганда для дітей.