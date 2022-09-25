Про це повідомили в інтерв’ю CBS News.
Про два великих поховання в Харківській області президент дізнався сьогодні. На місце вже прибули журналісти.
За словами Володимира Зеленського, у похованнях знаходяться сотні людей.
Президент наголосив, що Ізюм є маленьким містечком. Окупанти масово ховали тіла вбитих українців щонайменше у трьох місцях. Серед них були закатовані та вбиті цілі родини.
“Дорослі, чоловіки і жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні”, – зазначив президент.
- Станом на 23 вересня виявлено 427 тіл загиблих та закатованих українців в Ізюмі, Харківської області. Серед них – 202 жінки, 189 чоловіків та 5 дітей.
- Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що більшість поховань, виявлених у деокупованому Ізюмі, датуються березнем 2022 року.
- Компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки, на яких зафіксовано масове поховання, зроблені поблизу звільненого від російських окупантів міста Ізюм Харківської області.