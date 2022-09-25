У деокупованому Ізюмі знайдено ще два масові поховання. Президент Володимир Зеленський, що там знаходиться велика кількість тіл.

Про це повідомили в інтерв’ю CBS News.

Про два великих поховання в Харківській області президент дізнався сьогодні. На місце вже прибули журналісти.

За словами Володимира Зеленського, у похованнях знаходяться сотні людей.

Президент наголосив, що Ізюм є маленьким містечком. Окупанти масово ховали тіла вбитих українців щонайменше у трьох місцях. Серед них були закатовані та вбиті цілі родини.

“Дорослі, чоловіки і жінки, і маленькі діти з кулями в голові. Деякі частини їхніх тіл були відсутні”, – зазначив президент.