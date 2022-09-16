У звільненому Ізюмі в Харківській області, який постраждав від російської окупації, знайшли поховання близько 20 військовослужбовців зі зв'язаними позаду руками.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

“Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України”, — сказав він,

За його словами, українських військових знайшли застреленими зі зв’язаними позаду руками. Він припустив, що загиблі військові були полоненими. Вважається, що їх спочатку катували, а потім стратили.

Водночас Лубінець не виключив, що це поховання може бути не єдиним в області. Також серед поховань цивільних зустрічаються цілі сім’ї, додав омбудсмен: “Це є черговим свідченням, що Російська Федерація на території України робить геноцид”, — сказав омбудсмен.