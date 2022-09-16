Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
“Знайшли близько 500 поховань цивільного населення. І поки що встановлена одна могила, де масово поховані приблизно до двадцяти військовослужбовців Збройних сил України”, — сказав він,
За його словами, українських військових знайшли застреленими, зі зв’язаними позаду руками. Він припустив, що загиблі військові були полоненими. Вважається, що їх спочатку катували, а потім стратили.
Водночас Лубінець не виключив, що це поховання може бути не єдиним в області. Також серед поховань цивільних зустрічаються цілі сім’ї, додав омбудсмен: “Це є черговим свідченням, що Російська Федерація на території України чинить геноцид”, — сказав омбудсмен.
- На території Ізюму кількість загиблих внаслідок російської окупації може перевищувати трагедію, що сталася у Бучі.
- В Ізюмі знайдено масове поховання, що містить близько 440 могил. Головний слідчий поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив, що всі тіла будуть ексгумовані та доставлені на судово-медичну експертизу.
- Також раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в Ізюмі на Харківщині знайдено масове поховання на сотні осіб. Необхідні процесуальні дії там уже розпочалися. Водночас він запевнив, що більше перевіреної інформації має бути завтра.