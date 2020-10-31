В Ізмаїлі нетверезий водій влаштував аварію, в результаті якої двоє людей загинули, ще двоє постраждали.

Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Одеській області.

За інформацією поліцейських, які працюють на місці події, близько п’ятої години ранку на проспекті Миру 30-річний місцевий житель не впорався з керуванням Citroen і виїхав з дороги прямо в дерево.

Зазначається, що в результаті удару з перешкодою двоє його пасажирів – хлопців, 2001 та 1990 року народження – загинули миттєво, ще двоє – жінка та чоловік, 1995 й 1986 року народження, – з тілесними ушкодженнями доставлені до лікарні. Сам водій обійшовся легкими подряпинами.

Чоловіка в медичному закладі перевірили на вміст алкоголю в крові. Результат показав, що він нетверезий.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України та затримання фігуранта в порядку ст. 208 КПК України.