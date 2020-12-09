Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Рейс DHL з Брюсселя з більш ніж 100 тис доз вакцини Pfizer приземлився в аеропорту Бен-Гуріон Тель-Авіва сьогодні о 9 ранку. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, який виступив на короткій церемонії в аеропорту, сказав, що він готовий добровільно вакцинуватися першим.
Зараз вакцина знаходиться в сховищі, яким керує ізраїльська фармацевтична компанія Teva. Їх потрібно зберігати при температурі від -60 до -80 градусів за Цельсієм і використовувати протягом декількох хвилин після вилучення з морозильної камери.
Першими вакцину отримають медики, жителі і співробітники будинків для людей похилого віку, а також інші групи ризику. Масову вакцинацію населення почтнуть відразу після Різдва, коли в Ізраїль повинна прибути велика партія вакцин Pfizer в 500 тисяч доз.
Напередодні Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю повідомило про 1719 нових випадків зараження COVID-19, в результаті чого загальна кількість активних пацієнтів в країні досягло 14905 з 69778 проведених тестів. Близько 310 пацієнтів знаходяться у важкому стані. На даний момент в Ізраїлі від вірусу померло 2 932 особи.
- Раніше повідомлялося, що Канада замовила вакцину проти COVID-19 в кількості, необхідній для вакцинації 153,9 млн осіб, в той час як населення країни становить 37,59 мільйона.
- Вчора у Великій Британії розпочали вакцинацію населення проти коронавірусу Covid-19.
- В Україні вакцина проти коронавірусу буде широкодоступною не раніше осені 2021 року.