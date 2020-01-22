Про це повідомляє онлайн-журнал FlightGlobal.

Ізраїльська компанія провела демонстрацію роботи розробленого нею методу ліквідації пожеж за допомогою авіації Hydrop. При цьому методі замість води використовуються спеціальні біорозкладні гранули. Вони можуть бути заповнені водою, піною або антипиреном (добавка органічного походження для збільшення вогнезахисту). Машина, яка виробляє їх, за необхідності може виготовляти до 10 тонн таких гранул на годину.

Такий метод, на відміну від традиційного способу пожежогасіння, при якому з літака, розташованого на висоті в 20-30 метрів, скидається вода, може застосовуватися на висоті в кілька разів вище — близько 150 метрів. Досягти такого результату допомагає спеціальна оболонка — завдяки їй вода не випаровується до того, як досягне землі.

Крім цього, компанія стверджує, що її система Hydrop дає змогу екіпажам безпечно працювати вночі. Нерідко влада з міркувань безпеки забороняє пожежникам скидати краплі води з літаків в темний час доби через те, що льотчики можуть не помітити будь-якої високий об’єкт і зіткнутися з ним. Підвищення відстань від літака до землі до 150 метрів усуває цю проблему.

Зазначається, що випробування пройшло успішно. Під час демонстрації компанія Elbit спільно з ізраїльськими пожежниками використовували два літака Air-Tractor AT-802F, за допомогою яких близько 1,6 т. біорозкладних рідких гранул вагою по 140 грамів кожна було випущено на палаюче поле.

За словами представників компанії, система сумісна з більшістю невеликих пожежних літаків, які можуть транспортувати близько 3 тонн вантажу.