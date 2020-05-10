Про це повідомляє Reuters.

Дитсадки у країні запрацювали з неділі, 10 травня. Неділя – початок робочого тижня в Ізраїлі.

Відкриття дитсадків – черговий етап пом’якшення карантину.

Минулого тижня в Ізраїлі відновили навчання для перших трьох і останніх двох класів школи, що дозволило батькам повернутися до роботи.

На даному етапі дитсадки заповнені лише на 70%, а учні повинні дотримуватися правил соціального дистанціювання і гігієни. В ясельних групах можуть бути не більше 17 дітей, а в інших – по 18.

Також наголошується, що приймають в дитсадки спочатку дітей з неповних сімей, а також з працюючими матерями.

Варто зазначити, що освітні установи в країні не працювали з середини березня. Якщо після відкриття дитячих садків у країні не зафіксують новий спалах коронавірусу, то до кінця травня почнуть працювати й інші освітні установи.

Міністерство освіти Ізраїлю також розглядає можливість продовження навчання до літніх канікул, щоб надолужити згаяне.