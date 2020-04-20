Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та його суперник по виборам Бенні Ганц через рік політичного тупика підписали угоду про формування коаліційного уряду.

Про це повідомляє агентство Reuters.

У квітні та вересні минулого року, а також в березні поточного року в Ізраїлі проходили вибори. Однак ані Нетаньяху, ані Ганц не отримували на них переконливу перемогу та керівну більшість в парламенті.

Протягом минулого року в безвихідному становищі Ізраїль керував тимчасовим урядом під керівництвом Нетаньяху. Тупикова ситуація, яка сформувалася, могла призвести до четвертих виборів, що ускладнило б будь-які плани щодо відновлення економіки після ослаблення спалаху коронавірусу.

Після виборів минулого місяця Ганц отримав 28-денний мандат на створення правлячої коаліції. Президент Реувен Рівлін продовжив цей термін до 30 днів. За цей час Нетаньяху та Ганц почали переговори, щоб врегулювати розбіжності. Вони закінчилися спільною заявою про те, що буде створено уряд надзвичайного стану для боротьби з коронавірусною кризою.

У понеділок, 20 квітня, права Нетаньяху “Лікуд” та партія Ганца “Кахоль-Лаван” опублікували спільну заяву, в якій йдеться, що вони підписали угоду про формування надзвичайного коаліційного уряду. Відповідно до угоди, Нетаньяху та Ганц будуть займати пост прем’єр-міністра по черзі продовж 18 місяців. Першим буде Нетаньяху.