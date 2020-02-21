В Ізраїлі медики офіційно підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Інфікованою виявилася жінка, яку влада евакуювала з круїзного лайнера Diamond Princess в четвер.

Про це повідомляє Israel National News.

Інформацію оприлюднили в Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю.

Жінка, заражена коронавірусом, була серед 11 евакуйованих ізраїльських громадян. Зараз вона з іншими пасажирами лайнера на карантині. Її ізолювали в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомер в центральній частині Ізраїлю.

У решти 10 ознак зараження поки не діагностували.

У лікарнях Японії знаходяться четверо громадян Ізраїлю, які заразилися коронавірусом.

Ще один ізраїльський громадянин в Україні. Його евакуювали з китайського Ухань разом з українцями.

Карантин на лайнері тривав з 4 лютого. 19 лютого його покинули перші пасажири, які не були заражені. 20-го планували відпустити ще 500.