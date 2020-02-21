Про це повідомляє Israel National News.
Інформацію оприлюднили в Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю.
Жінка, заражена коронавірусом, була серед 11 евакуйованих ізраїльських громадян. Зараз вона з іншими пасажирами лайнера на карантині. Її ізолювали в медичному центрі Шиба в Тель-Хашомер в центральній частині Ізраїлю.
У решти 10 ознак зараження поки не діагностували.
У лікарнях Японії знаходяться четверо громадян Ізраїлю, які заразилися коронавірусом.
Ще один ізраїльський громадянин в Україні. Його евакуювали з китайського Ухань разом з українцями.
Карантин на лайнері тривав з 4 лютого. 19 лютого його покинули перші пасажири, які не були заражені. 20-го планували відпустити ще 500.
- Влада Японії заявила, що на круїзному лайнері Diamond Princess виявили 79 нових випадків зараження. Загальна кількість хворих на судні становить 620 осіб.
- У двох громадян Австралії, яких евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess, виявлено коронавірус 2019 nCoV.
- На круїзному лайнері внаслідок зараження коронавірусом померли двоє пасажирів.
- Європейський союз заявив про готовність профінансувати витрати на евакуацію громадян країн-членів з круїзного лайнера Diamond Princess. З Італії до Японії вже відправили два спецрейси з медичними працівниками на борту.
- Двоє українців з круїзного лайнера Diamond Princess, у яких був діагностований китайський коронавірус Covid-19, зараз знаходяться в лікарнях Токіо. Тести, що підтверджують їх одужання, поки не зроблені.