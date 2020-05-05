В Ізраїльському інституті біологічних досліджень (IIBR) заявили про те, що завершили фазу розробки пасивної вакцини. Тобто розробили антитіло проти коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Про розробки пасивної вакцини заявила дослідницька група лабораторії Ness Ziona.

Суть пасивної вакцини в тому, що розроблене антитіло атакує коронавірус і нейтралізує його в організмі.

Тепер в IIBR працюють над патентом для цього антитіла та укладенням контракту на комерційну розробку.

Всі юридичні процедури будуть погоджувати з Міністерством оборони Ізраїлю.

У квітні IIBR почав тестування пасивної вакцини на гризунах.

Також інститут збирає плазму видужали від COVID-19 для досліджень.