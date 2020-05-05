Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Про розробки пасивної вакцини заявила дослідницька група лабораторії Ness Ziona.
Суть пасивної вакцини в тому, що розроблене антитіло атакує коронавірус і нейтралізує його в організмі.
Тепер в IIBR працюють над патентом для цього антитіла та укладенням контракту на комерційну розробку.
Всі юридичні процедури будуть погоджувати з Міністерством оборони Ізраїлю.
У квітні IIBR почав тестування пасивної вакцини на гризунах.
Також інститут збирає плазму видужали від COVID-19 для досліджень.
- Раніше вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.
- ВООЗ повідомляє, що сьогодні ведеться робота над 70 вакцинами від коронавірусу, з трьома глобальними лабораторіями.