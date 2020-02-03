Про це він написав у себе в Twitter.
“Я розпорядився, щоб біологічний інститут і міністерство охорони здоров’я почали працювати над вакциною проти вірусу”, – заявив Нетаньяху.
Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.
- Раніше повідомлялося, що клінічні випробування вакцин проти невідомого типу китайського коронавируса можуть бути проведені влітку.
- Китайський підприємець, засновник компанії Alibaba Group Джек Ма вирішив пожертвувати понад 14 мільйонів доларів на розробку вакцини проти коронавірусу 2019 nCoV.