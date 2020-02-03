Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху розпорядився, щоб ізраїльські медики і науковці почали роботу над вакциною від коронавірусу з Китаю.

Про це він написав у себе в Twitter.

“Я розпорядився, щоб біологічний інститут і міністерство охорони здоров’я почали працювати над вакциною проти вірусу”, – заявив Нетаньяху.

Китайський епідеміолог Лі Ланцзюань заявив, що вчені можуть розробити вакцину від нового типу коронавірусу 2019 нКоВ за три місяці.