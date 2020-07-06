В Ізраїлю посилюють карантинні обмеження через новий спалах коронавірусу.

Про це повідомило місцеве видання “Новини Ізраїлю”.

Уточнюється, що уряд Ізраїлю затвердив рішення повністю закрити в країні бари, басейни, клуби, тренажерні і банкетні зали, а також установи культури.

У той же час синагоги в Ізраїлі поки залишаться відкритими. При цьому кількість прихожан в релігійному місці не повинна перевищувати 19 осіб.

У країні залишаться відкритими готелі, проте, без клубів, барів і басейнів.

Ресторани в Ізраїлі зможуть функціонувати з допуском в приміщення не більше 20 людей. Ще 30 людей можна буде розмістити на відкритій веранді. Всі повинні дотримуватися правил дистанціювання.

Крім того, уряд вирішив перевести на віддалений режим третину державних працівників країни.