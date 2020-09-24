З п'ятниці, 25 вересня, Уряд Ізраїлю вводить повний карантин на два тижні в рамках боротьби з другою хвилею коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху.

“Друга хвиля коронавірусу б’є по всіх країнах світу, і по нам теж. Захворюваність в Ізраїлі зростає, зростає число тяжкохворих і, на жаль, число померлих. За останні два дні ми заслухали оцінки фахівців, які говорили, що якщо негайно не вжити жорстких заходів , ми опинимося на краю прірви”, – йдеться в заяві Нетаньяху.

За його словами, повний карантин, який почнеться в найближчу п’ятницю і триватиме до кінця свята Симхат Тора (10 жовтня), вводять, щоб врятувати життя ізраїльтян.

“Після цього буде ще два тижні карантину, сподіваюся, не дуже суворого, але говорю заздалегідь: все залежить від показників захворюваності. Як тільки дозволить ситуація, ми повернемося до програми “Світлофор” і до звичайного життя в умовах коронавірусу. Мета – знизити темпи захворюваності в Ізраїлі”, – додав прем’єр-міністр Ізраїлю.