Про це повідомляє ізраїльське видання Haaretz.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що вакцини проти коронавируса можна вводити дітям у віці 5-11 років, у яких є серйозні фонові захворювання, адже такі діти можуть бути більш уразливими до COVID-19.

У документі, опублікованому міністерством, підкреслюється, що діти, яким може бути зроблено щеплення, – це ті, у кого “висока ймовірність серйозного захворювання і навіть смерті в результаті зараження новим коронавірусів”.

Міністерство охорони здоров’я пояснило, що на вакцину претендуватимуть лише діти, які страждають на важке ожиріння, важкі хронічні захворювання легень, порушення нервового розвитку, застійну серцеву недостатність, серпоподібну анемію і важкі аутоімунні захворювання.

Дітям вводитимуть препарат від Pfizer та BioNTech. Однак доза буде утричі меншою від звичайної.