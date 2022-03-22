Про це повідомляє The Times of Israel.
Співробітники служби безпеки Ізраїлю назвали такий візит “кошмаром” через рівень безпеки на на території України через російську агресію.
Водночас ізраїльські офіційні особи повідомили українських колег, що Беннет не поїде “для фотосесії” та прибуде лише в тому випадку, якщо Україна та Росія будуть близькі до досягнення угоди, аби допомогти їм дійти до фінішу. Видання зазначає, що розмови про ймовірну поїздку посилилися у вихідні дні.
У пресслужбі прем’єр-міністра зазначили, що поки не коментуватимуть повідомлення.
Також варто зауважити, що раніше Беннет відвідав президента Росії Володимира Путіна в Москві.
- Вчора Президент України Володимир Зеленський нагадав членам Парламенту, уряду та народу Ізраїлю, що народ України під час Другої світової війни зробив свій вибір, рятуючи євреїв. За його словами, наразі такий самий вибір стоїть перед ізраїльтянами.
- Нещодавно посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський пояснив, чому країна досі відмовляється від постачання зброї Україні та не приєднується до санкцій проти РФ. Також стало відомо, що Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю змінило правила в’їзду громадян України до країни.
- Зокрема перемовинах між Україною та Росією виступити посередником погодився Ізраїль. Наразі із країною триває діалог стосовно гуманітарної допомоги.