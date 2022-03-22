Ізраїльський прем'єр-міністр Нафталі Беннет попросив службу безпеки Ізраїлю "Шабак" підготуватися до його можливого візиту до Києва задля переговорів щодо припинення вогню на тлі російсько-української війни.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Співробітники служби безпеки Ізраїлю назвали такий візит “кошмаром” через рівень безпеки на на території України через російську агресію.

Водночас ізраїльські офіційні особи повідомили українських колег, що Беннет не поїде “для фотосесії” та прибуде лише в тому випадку, якщо Україна та Росія будуть близькі до досягнення угоди, аби допомогти їм дійти до фінішу. Видання зазначає, що розмови про ймовірну поїздку посилилися у вихідні дні.

У пресслужбі прем’єр-міністра зазначили, що поки не коментуватимуть повідомлення.

Також варто зауважити, що раніше Беннет відвідав президента Росії Володимира Путіна в Москві.