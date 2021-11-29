Про це повідомляє пресслужба уряду Ізраїлю.
28 листопада прем’єр-міністр Нафталі Беннетт підписав положення про надзвичайний стан з приводу виявлення нового варіанту коронавірусної інфекції в Ізраїлі.
Відстежування геолокації застосовуватимуть лише щоб знайти хворих, інфікованих саме варіантом Omicron – і тим самим розірвати ланцюжки зараження. Це триватиме до 2 грудня.
Стеження за хворими іншими варіантами коронавірусу не відбуватиметься.
В уряді зазначають, що це рішення переглядатиметься щодня.
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