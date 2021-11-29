В Ізраїлі Агентству безпеки дозволили за допомогою мобільних телефонів відстежувати геолокацію жителів, хворих на варіант COVID-19 Omicron.

Про це повідомляє пресслужба уряду Ізраїлю.

28 листопада прем’єр-міністр Нафталі Беннетт підписав положення про надзвичайний стан з приводу виявлення нового варіанту коронавірусної інфекції в Ізраїлі.

Відстежування геолокації застосовуватимуть лише щоб знайти хворих, інфікованих саме варіантом Omicron – і тим самим розірвати ланцюжки зараження. Це триватиме до 2 грудня.

Стеження за хворими іншими варіантами коронавірусу не відбуватиметься.

В уряді зазначають, що це рішення переглядатиметься щодня.