26 лютого уряд Ізраїлю схвалив законопроєкт, який дозволить судам виносити смертну кару за смертельні терористичні атаки проти ізраїльських громадян, попри очікуваний спротив генерального прокурора та партію прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху "Лікуд", яка нібито прагне відкласти це.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Міністерський законодавчий комітет проголосував за просування законопроєкту, на якому вже давно наполягає партія Otzma Yehudit міністра національної безпеки Ітамара Бен Гвіра. Незабаром він буде винесений для попереднього читання на пленумі Кнесету, а потім обговорений кабінетом безпеки високого рівня.

У спільній заяві Нетаньяху та Бена Гвіра йдеться, що початковий законопроєкт, запропонований у неділю, передбачає, що “суди зможуть призначати смертну кару тим, хто вчинив націоналістично мотивоване вбивство проти громадянина Ізраїлю”.

Згідно з пояснювальною частиною законопроєкта, “мета цього закону – припинити терор у його джерелі та створити сильне стримування”.

Кримінальний кодекс Ізраїлю передбачає смертну кару, але лише у дуже рідкісних випадках — нацистський натхненник Адольф Ейхман був одним із лише двох осіб, страчених державою за майже 75 років.

Праві політики, включно з деякими представниками нинішньої опозиції, давно наполягали на прийнятті закону про страту для терористів, але зусилля провалилися без достатньої підтримки та через юридичні проблеми. У 2017 році голова Yisrael Beytenu Авігдор Ліберман запропонував законопроєкт, який дозволяє суду страчувати будь-якого терориста, чий напад закінчився смертю жертви, а колишній міністр юстиції Аєлет Шакед наполягав на застосуванні смертної кари за будь-який напад, який призвів до вбивства дитини.