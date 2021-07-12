У неділю, 11 липня, Верховний суд Ізраїлю ухвалив, що чинні правові обмеження, які забороняють одностатевим парам бути батьками за допомогою сурогатного материнства, є незаконними і повинні бути зняті протягом шести місяців.

Про це повідомляє агентство Reuters.

ЛГБТ-спільнота країни оцінила це рішення як прорив.

Протягом багатьох років ЛГБТ-спільнота вимагала дозволу вдаватися до сурогатного материнства, яке вже доступне гетеросексуальним парам і самотнім жінкам в Ізраїлі.

Позов до Верховного суду був поданий активістами понад рік тому.

REUTERS/Amir Cohen

В Ізраїлі офіційно не реєструють одностатеві шлюби, але державою визнаються, якщо вони полягають за кордоном.