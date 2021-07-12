Про це повідомляє агентство Reuters.
ЛГБТ-спільнота країни оцінила це рішення як прорив.
Протягом багатьох років ЛГБТ-спільнота вимагала дозволу вдаватися до сурогатного материнства, яке вже доступне гетеросексуальним парам і самотнім жінкам в Ізраїлі.
Позов до Верховного суду був поданий активістами понад рік тому.
REUTERS/Amir Cohen
В Ізраїлі офіційно не реєструють одностатеві шлюби, але державою визнаються, якщо вони полягають за кордоном.
- Верховний суд США відмовився розглядати нові справи щодо надання послуг одностатевим парам, залишивши актуальними рішення судів попередньої інстанції.