Про це повідомляє Reuters з посиланням на ЗМІ Ізраїля.

Зазначається, що згідно з рішенням влади країни, загальнонаціональна ізоляція почнеться в п’ятницю.

Під час ізоляції ізраїльтяни повинні будуть знаходитися в межах 500 метрів від своїх будинків. Разом з тим, ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон залишиться відкритим.

Нові заходи були ухвалені після різкого зростання числа випадків COVID-19 в останні тижні і на тлі критики прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо боротьби з вірусом і ситуації з економікою країни.

Нагадаємо, професор Роні Гамза, керівник “Коронавірусного центру” Ізраїлю, звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням не пускати хасидів до Умані для паломництва.

Рош га-Шана — це свято початку нового року для усіх, хто сповідує юдаїзм. Зазвичай воно припадає на кінець вересня — початок жовтня. У 2020 році його святкуватимуть з 18 по 20 вересня. Так повелося, що на свято паломники-хасиди з’їжджаються до Умані, оскільки у місті похований цадик Нахман, могила якого є однією з найшанованіших святинь для представників Брацлавської течії хасидизму.