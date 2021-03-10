В Ізраїлі імунізували 600 дітей у віці від 12 до 16 років шляхом введення вакцини Pfizer. Добровольці не зазнали серйозних побічних ефектів.

Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на високопоставленого чиновника.

За словами джерела, цей позитивний досвід свідчить про безпечність та ефективність вакцини проти коронавірусу компанії Pfizer/BioNtech для дітей.

Міністерство охорони здоров’я Ізраїлю рекомендувало вакцинувати деякі категорії підлітків цим препаратом. Зокрема, щеплення робитимуть дітям 12-16 років, якщо вони страждають від основних захворювань, які роблять їх уразливими для коронавірусу.

“На цей момент ми імунізували близько 600 дітей”, – заявив керівник вакцинаційної групи Боаз Лев.

Чиновник підкреслив, що під час вакцинації підлітків вони “не спостерігали серйозних побічних ефектів”.

“Навіть другорядні зустрічаються досить рідко. Це подає надію”, – сказав він.

Нагадаємо, що Ізраїль є одним із лідерів вакцинації населення проти коронавірусу. Країна проводить масові щеплення з 20 грудня 2020 року. Використовують в основному препарат Pfizer.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.