Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю заявило, що після початку вакцинації захворюваність COVID-19 в країні знизилася на 95,8%.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ризик захворювання COVID-19 знизився на 95,8% серед людей, які отримали обидві дози вакцини Pfizer.

Вакцина також на 98% ефективна в запобіганні лихоманки або проблем з диханням і на 98,9% ефективна в запобіганні госпіталізацій з ускладненнями і смерті, повідомило міністерство охорони здоров’я.

Висновки були засновані на даних, зібраних на національному рівні до 13 лютого від ізраїльтян, які отримали обидві дози щеплення як мінімум за два тижні до цього дослідження. Згідно веб-сайту міністерства, станом на 30 січня близько 1,7 мільйона осіб отримали обидві дози вакцини.

Кампанія вакцинації Ізраїлю перетворила є найбільшим в світі дослідженням вакцини Pfizer, а прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що очікує, що 95% ізраїльтян у віці 50 років і старше будуть вакциновані протягом наступних двох тижнів.