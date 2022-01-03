Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт оголосив, що країна надасть можливість людям, вікової категорії 60+, а також медичному персоналу зробити щеплення четвертою дозою вакцини проти COVID-19 у зв'язку з поширенням варіанту Omicron.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Минулого тижня Ізраїль схвалив четверту дозу вакцини, розробленої Pfizer (PFE.N) і BioNTech (22UAy.DE) – другий бустер – для людей з ослабленим імунітетом і людей похилого віку, які проживають в будинках престарілих.

Етап тестування четвертої дози розпочався наприкінці грудня.

“Тепер ми маємо новий рівень захисту”, — сказав Беннетт на телевізійній пресконференції, додавши, що найвищий державний медичний чиновник Ізраїлю, чиє схвалення необхідне для розширення кампанії вакцинації, дав письмовий дозвіл.

“Ізраїль знову стане піонером глобальної вакцинації”, – сказав Беннетт.

Раніше генеральний директор міністерства охорони здоров’я Нахман Еш заявив, що Ізраїль повинен досягти групового імунітету. Однак, поширення варіанту Omicron наразі цьому перешкоджає.

За даними міністерства охорони здоров’я Ізраїлю, близько 63% з 9,4-мільйонного населення Ізраїлю отримали перші дві дози вакцини. Майже 45% також отримали третю дозу або додаткове щеплення. Зареєстровано близько 2000 підтверджених або підозрюваних випадків Omicron.

Ізраїль був першою країною, яка розпочала масові щеплення громадян рік тому, і став однією з перших, хто помітив, що імунітет з часом слабшав у відповідь на широку програму ревакцинації.