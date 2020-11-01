Про це повідомляє агентство Reuters.

На початку випробувань 80 добровольців візьмуть участь у процесі, який у грудні буде розширено до 960 добровольців.

За кожним добровольцем протягом трьох тижнів будуть спостерігати, щоб визначити, чи є якісь побічні ефекти, зумовлені вакциною. Дослідники також вивчать, антитіла до коронавірусу, які виробляться у добровольців.

Якщо ці випробування будуть успішними, третій етап за участю 30 000 добровольців запланований на квітень-травень 2021 року.

Першими ізраїльтянами, яким ввели вакцину проти коронавірусу, стали 34-річний Анар Оттоленгі, житель Тлаліма на півдні Ізраїлю, і 26-річний Сегев Харел із Кфар-Йони, повідомляє The Jerusalem Post.

Віцепрезидент із клінічних розробок і досліджень у медичному центрі Sheba доктор Дрор Харатс, сказав, що впевнений у безпеці вакцини і що вчені зробили все необхідне, аби гарантувати, що цим добровольцям не буде завдано шкоди.