Про це повідомляє агентство Reuters.
На початку випробувань 80 добровольців візьмуть участь у процесі, який у грудні буде розширено до 960 добровольців.
За кожним добровольцем протягом трьох тижнів будуть спостерігати, щоб визначити, чи є якісь побічні ефекти, зумовлені вакциною. Дослідники також вивчать, антитіла до коронавірусу, які виробляться у добровольців.
Якщо ці випробування будуть успішними, третій етап за участю 30 000 добровольців запланований на квітень-травень 2021 року.
Першими ізраїльтянами, яким ввели вакцину проти коронавірусу, стали 34-річний Анар Оттоленгі, житель Тлаліма на півдні Ізраїлю, і 26-річний Сегев Харел із Кфар-Йони, повідомляє The Jerusalem Post.
Віцепрезидент із клінічних розробок і досліджень у медичному центрі Sheba доктор Дрор Харатс, сказав, що впевнений у безпеці вакцини і що вчені зробили все необхідне, аби гарантувати, що цим добровольцям не буде завдано шкоди.
- У США відновили фінальний етап випробування вакцини проти коронавірусу COVID-19 компанії Johnson & Johnson.
- У Лондоні проведуть перше у світі тестування вакцини від коронавірусу COVID-19 на пацієнтах, яких навмисно інфікують.
- Українська вакцина проти коронавірусу COVID-19 може з’явитися за рік після проведення необхідних досліджень.