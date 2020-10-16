В Ізраїлі озброєні поліцейські увірвалися на весільне святкування, звинувативши його учасників у порушенні карантину, введеного для стримування епідемії коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Інцидент стався в селищі Гіват-Зєев, що розташоване неподалік від Єрусалима.

У Мережі опубліковані відеозаписи, на яких зафіксовано момент появи поліцейських на святі, затримання брата нареченої із закривавленим обличчям. Також можна почути крики і плач.

התנהלות הזויה ומופרעת של שוטרים כעת בשמחה בגבעת זאב. פשוט מקומם! pic.twitter.com/iP9G5Tg7L3 — ישראל כהן (@Israelcohen911) October 14, 2020

Варто зазначити, що з 18 вересня в Ізраїлі на тлі зростання випадків зараження COVID-19 ввели повторний локдаун. Карантинні правила передбачають, що збиратися дозволено максимум 10 людям у приміщенні і не більше 20 людям на вулиці.

Сім’я, яка влаштувала весілля, звинуватила правоохоронців у нападі на гостей. Люди стверджують, що дотримувалися карантинних обмежень, які дозволяють збиратися групами до 20 осіб.

Поліцейські ж наполягають, що прибули на свято через порушення норм. За словами правоохоронців, одна з жінок напала на офіцера, коли її попросили пред’явити посвідчення особи. Потім інші гості почали жбурляти “скляні пляшки з олією” (мова йде про оливкову олію).

Поліцейські стверджують, що чоловік, у якого було закривавлене обличчя, “послизнувся на олії”.

У поліції уточнили, що під час сутичок також постраждав офіцер. Домовласник, на території будинку якого проходило весілля, був оштрафований на 5000 шекелів (близько 1,5 тис. доларів), повідомляє видання The Times of Israel.

פצועים! דם! וצרחות!

ככה הורסים לכלה את היום הכי שמח בחייה. ( גבעת זאב / צילום: רפי אוחנה) pic.twitter.com/PJynK7IS0N — מנחם קולדצקי (@nbjovsr88) October 14, 2020

Даний інцидент викликав обурення у низки ізраїльських політиків.

В уряді Ізраїлю ініціювали розслідування. Очільник МВС країни Ар’є Дері наголосив, що “в світі немає причин, щоб поліція вривалася з гвинтівками в руках і завдавала шкоди людям”.

А міністр громадської безпеки Амір Охана пообіцяв особисто розібратися в інциденті.

Провести розслідування події закликав і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.